دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أغسطس 2023 01:10 مساءً - – انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء في ظل ترقب المستثمرين صدور بيانات رئيسية عن التضخم الأمريكي من شأنها توفير إرشاد حول موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 1757 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1915.98 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوياته منذ العاشر من يوليو.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1950.60 دولار للأوقية عند التسوية.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين، المزمع صدورها يوم الخميس، تسارع التضخم بشكل طفيف في يوليو إلى معدل سنوي 3.3%.

ويتوقع أغلب المتعاملين عدم حدوث تغير من جانب البنك المركزي المصري الأمريكي في اجتماعه بشأن السياسة النقدية في سبتمبر أيلول. وأظهرت أداة (فيد ووتش) التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) أن ثمة فرصة نسبتها 13.5% فقط لرفع الفائدة ربع نقطة مئوية.

وقال بادن مور رئيس إدارة السلع في بنك أستراليا الوطني “من أجل انتعاش مستدام (في الذهب)، نعتقد أن السوق بحاجة إلى مزيد من اليقين بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية في 2024”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.67 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 1.1% إلى 890.34 دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم 1.2% إلى 1234.47 دولار للأوقية.