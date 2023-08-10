عاجل.. معدل التضخم لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية يرتفع…

دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أغسطس 2023 03:12 مساءً - أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في يوليو إلى 36.5 بالمئة على أساس سنوي من 35.7 بالمئة في يونيو.

وكان استطلاع أجرته “” أول من أمس، أظهر أنه من المتوقع أن ينمو التضخم في المدن المصرية مجددا في يوليو بعد أن وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق في يونيو مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأظهر متوسط ​​توقعات 15 محللا شاركوا في الاستطلاع ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن إلى 36.5% في يوليو من 35.7% في يونيو.

وكان أعلى مستوى سابق قد سُجل في يوليو 2017 وبلغ 32.95%.