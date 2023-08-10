انت الأن تتابع خبر ارتفاع الايرادات المحلية 415.9 مليون دينار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة المالية الأردنية ، بيانا ، الخميس ، يظهر حجم ارتفاع الإيرادات المحلية خلال الخمسة شهور من العام الحالي ، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي .

حيث ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الشهور الخمسة الاولى من عام 2023 لتصل الى ما قيمته 3792.3 مليون دينار أي بارتفاع بلغ 415.9 مليون دينار مقارنة لنفس الفترة من العام السابق.

وقالت وزارة المالية في بيانها الصحفي إن الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحـوالي 250.7 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 165.3 مليون دينار.

وعلى صعيد الإنفاق العام أوضحت الوزارة أن إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الشهور الخمسة الاولى من عام 2023 بلغ حوالي 4298.8 مليون دينار مسجلاً بذلك ارتفاعا مقداره 318.9 مليون دينار مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق، وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 291.1 مليون دينار، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 27.8 مليون دينار، علماً بأن الانفاق على المشاريع الرأسمالية خلال الربعين الثالث والرابع يكون بقيمة اكبر نظراً لان دورة المشاريع تبدأ خلال الربع الثالث.

ووفق الوزارة انخفضت نسبة رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر أيار 2023 بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) الى ما نسبته 89.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر أيار من عام 2023 مقابل ما نسبته 91% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.