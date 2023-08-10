مال وأعمال

معدل التضخم في الولايات المتحدة يرتفع إلى 3.2% خلال يوليو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل التضخم في الولايات المتحدة يرتفع إلى 3.2% خلال يوليو من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أغسطس 2023 07:13 مساءً - وكالات _ ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى مستويات 3.2% في يوليو مقابل توقعات عند 3.3%، بعد أن كان قد سجل في السابق 3%، وذلك في إشارة سلبية لقدرة الحكومة على السيطرة على التضخم.

predco_adv_2021

وباستبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أيضًا بنسبة 0.2% للشهر، أي ما يعادل معدل 12 شهرًا بنسبة 4.7%، مقابل توقعات جاءت عند 4.8%.

هذا وتفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع البيانات، حيث ارتفعت العقود الآجلة مع مؤشر داو جونز الصناعي بما يقرب من 200 نقطة، وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

BonatMisr

كانت الأرقام الشهرية للتضخم العام والأساسي متوافقة مع توقعات “وول ستريت”، في حين كانت الأرقام السنوية أقل من التوقعات.

HapiSalonWhite

بعد بلوغ الذروة عند مستوى 9.1 % في الصيف الماضي، كانت أرقام التضخم الرئيسية تقترب أكثر من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ومع ذلك ظل المعدل الأساسي للتضخم مرتفعًا، مما زاد من الضغط على الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معدل التضخم في الولايات المتحدة يرتفع إلى 3.2% خلال يوليو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا