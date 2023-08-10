معدل التضخم في الولايات المتحدة يرتفع إلى 3.2% خلال يوليو

دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أغسطس 2023 07:13 مساءً - وكالات _ ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى مستويات 3.2% في يوليو مقابل توقعات عند 3.3%، بعد أن كان قد سجل في السابق 3%، وذلك في إشارة سلبية لقدرة الحكومة على السيطرة على التضخم.

وباستبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أيضًا بنسبة 0.2% للشهر، أي ما يعادل معدل 12 شهرًا بنسبة 4.7%، مقابل توقعات جاءت عند 4.8%.

هذا وتفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع البيانات، حيث ارتفعت العقود الآجلة مع مؤشر داو جونز الصناعي بما يقرب من 200 نقطة، وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

كانت الأرقام الشهرية للتضخم العام والأساسي متوافقة مع توقعات “وول ستريت”، في حين كانت الأرقام السنوية أقل من التوقعات.

بعد بلوغ الذروة عند مستوى 9.1 % في الصيف الماضي، كانت أرقام التضخم الرئيسية تقترب أكثر من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ومع ذلك ظل المعدل الأساسي للتضخم مرتفعًا، مما زاد من الضغط على الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.