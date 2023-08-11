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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوبك تبقي على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 11 أغسطس 2023 12:06 صباحاً - العربية نت _ أبقت منظمة أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 بواقع 2.4 مليون برميل، بينما توقعت المنظمة ارتفاع المعروض العالمي من النفط بواقع 1.5 مليون برميل في 2023.
وعدلت المنظمة، في تقريرها الشهري، توقعاتها بالرفع لنمو الاقتصاد العالمي خلال عامي 2023 و2024 إلى 2.7% و2.6% على التوالي.
كما عدلت توقعاتها بالرفع لنمو الاقتصاد الأمريكي والروسي خلال 2023 إلى 1.8% و0.6% على التوالي.
بينما أبقت على توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني في 2023 عند 5.2%.
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