الولايات المتحدة تسمح بمعاملات محددة مع البنك المركزي المصري الروسي…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 11 أغسطس 2023 11:11 صباحاً - _ قالت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستسمح بالمعاملات الإدارية التي تشمل البنك المركزي المصري الروسي وصندوق الثروة الوطني ووزارة المالية الروسيين، حتى الساعة 12:01 صباحا بالتوقيت المحلي في الثامن من نوفمبر.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تمديد المعاملات في نسخة حديثة نشرتها على موقعها الإلكتروني من إشعار الترخيص العام المتعلق بروسيا.