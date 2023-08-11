طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى منذ أكثر من…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 11 أغسطس 2023 01:07 مساءً - سكاي نيوز _ زاد عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بأكثر من المتوقع إلى أعلى مستوياتها منذ الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت بمقدار 21 ألف طلب إلى 248 ألفا في الأسبوع المنتهي في الخامس من أغسطس.

وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاعها إلى 227 ألفًا، من قراءة الأسبوع السابق غير المعدلة البالغة 227 ألف طلب.

وارتفع متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية، وهو ما يعتبر المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل، بمقدار 2750 طلب ليصل إلى 231 ألف طلب، من متوسط الأسبوع السابق غير المعدل البالغ 228.25 ألف طلب.

وأضاف القطاع الخاص الأمريكي وظائف بأكثر من المتوقع خلال شهر يوليو الماضي، في إشارة إلى متانة الاقتصاد الأمريكي ، على الرغم من خطوات التشديد النقدي التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة الماضية للسيطرة على التضخم.

وفي يوليو الماضي، أضاف القطاع الخاص الأمريكي 324 ألف وظيفة، متجاوزا التوقعات بأكثر من الضعف.

وكانت التوقعات ترجح أن يضيف القطاع الخاص في أكبر اقتصاد بالعالم 189 ألف وظيفة.

وبحسب تقرير “ADP”، فقد تم تعديل بيانات شهر يونيو بالخفض، إلى 455 ألف وظيفة بدلا من 497 ألف.