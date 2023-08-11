بايدن يطلب من الكونجرس 13 مليار دولار كمساعدات عسكرية إلى…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 11 أغسطس 2023 01:07 مساءً - سبوتنيك نيوز _ طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس، من الكونجرس مبلغ 13 مليار دولار كتمويل إضافي لمواصلة تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية خلال العام المقبل.

وجاء في رسالة موجهة من بايدن إلى الكونغرس ونشرها البيت الأبيض، أن الحزمة تتضمن “9.5 مليار دولار لإرسال معدات إلى أوكرانيا وتجديد مخزونات وزارة الدفاع، إضافة إلى 3.6 مليار دولار لمواصلة الدعم العسكري والاستخباراتي والدفاعي”.

وطلب بايدن من الكونغرس تخصيص مبلغ 7.3 مليار دولار كمساعدات اقتصادية وأمنية وإنسانية إلى أوكرانيا.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.