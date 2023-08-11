انت الأن تتابع خبر استقرار بأسعار الذهب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رغم بيانات التضخم الأميركية للشهر الماضي، استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهر، الجمعة.

ويواصل الذهب طريقه نحو أسوأ أداء أسبوعي في سبعة أسابيع مع استمرار قوة الدولار وعائدات السندات الأميركية.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1916.53 دولار للأونصة، لكن جرى تداوله بالقرب من أدنى مستوى منذ السابع من تموز الذي لامسه في وقت سابق من اليوم. واستقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند 1948.80 دولار، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.

وسجل الذهب مكاسب وصلت إلى 0.8 بالمئة أمس الخميس بعد أن أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي ارتفع بأقل من المتوقع في تموز.

وتراجعت أسعار الذهب بنحو 1.3 بالمئة هذا الأسبوع، فيما يتجه مؤشر الدولار وعائدات سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.72 دولار للأونصة والبلاتين 0.6 بالمئة إلى 912.04 دولار، ومع ذلك يتجهان إلى تسجيل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي.

وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1290.43 دولار متطلعا إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف حزيران.