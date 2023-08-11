مال وأعمال

استقرار أسعار النفط وسط عوامل متباينة

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر استقرار أسعار النفط وسط عوامل متباينة من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 11 أغسطس 2023 03:12 مساءً - _ لم تشهد أسعار النفط تغيرًا يذكر خلال التعاملات الآسيوية صباح اليوم الجمعة، تزامنًا مع قيام المستثمرين بالعكوف على دراسة توقعات الطلب المتفائلة الصادرة عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وفي الوقت نفسه البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين.

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وهبط خام برنت أربعة سنتات إلى 86.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 0310 بتوقيت جرينتش، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين اثنين إلى 82.80 دولار للبرميل، فيما سجل الخامان القياسيان ارتفاعات منذ يونيو.

وقالت تينا تينج، محللة السوق لدى سي.إم.سي ماركتس: “ربما تكون أسواق النفط وصلت لمنطقة ذروة الشراء بعد أسابيع من الارتفاعات، رغم أن تخفيضات إنتاج أوبك+ وتحسن توقعات الطلب لا تزال عوامل صعودية”.

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وقالت أوبك أمس الخميس إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 مقارنة بزيادة 2.44 مليون برميل يوميا في 2023، ولم يتغير كلا التوقعين عن الشهر الماضي.

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وذكرت أوبك أنه من المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي “القوي” والتحسن المستمر في الصين إلى زيادة استهلاك النفط في 2024.

وأظهرت بيانات تراجع واردات الصين من النفط الخام في يوليو إلى أدنى مستوياتها منذ يناير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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