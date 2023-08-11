مال وأعمال

ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي البريطاني بدعم استهلاك الأسر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي البريطاني بدعم استهلاك الأسر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 11 أغسطس 2023 04:10 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفع الناتج الإجمالي المحلي في بريطانيا 0.4% على أساس سنوي، متجاوزًا توقعات استقراره عند 0.2%، كما ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.5% يونيو الماضي، مدعومًا باستهلاك الأسر.

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وعزز هذا النمو ارتفاع بنسبة 1.6% في قطاع التصنيع و بـ 0.7% في الإنتاج في الربع الثاني، بينما نمت الخدمات بنسبة 0.1%.

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ولاحظ مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني نموًا قويًا في استهلاك الأسر المعيشية والحكومية من حيث الإنفاق. واجه كلاهما ضغوط أسعار في الربع الثاني.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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