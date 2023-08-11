التنمية الصناعية تعلن إطلاق المرحلة الخامسة من الخريطة…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 11 أغسطس 2023 06:12 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، إطلاق المرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعى، والتى تضم طرح فرص استثمارية جديدة على قطع أراضي كاملة المرافق فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تستهدفها الهيئة لتشجيع الإستثمار الصناعي المحلى والأجنبى، فى ضوء إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة وتلبيةً للطلبات المتزايدة على الأراض الصناعية.

وأشار محمد عبدالكريم ، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن هذا الطرح يعتبر هو الثاني في أقل من 8 شهور، وتهدف الهيئة من خلال تلك الطروحات المتتالية إلى إتاحة فرص إستثمارية جديدة ومتنوعة، وتوطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية، والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في سد الفجوات السوقية المحلية ودعم الصادرات المصرية.

الطرح بنظام التمليك أو حق الانتفاع وبتيسيرات كبيرة للمستثمرين .. وحجز الأراضى وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا بالكامل (أونلاين)

وأضاف عبدالكريم أنه تيسيراً على السادة المستثمرين وتخفيفاً للأعباء المالية عليهم تم طرح أسعار الأراضي بالتكلفة الفعلية للمرافق، كما تقرر ان يكون مقابل حق الانتفاع السنوى بواقع 5% من سعر متر التمليك، طبقًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 3308 /2022 المنشور بالجريدة الرسمية فى ضوء توجيهات القيادة السياسية التى لا تدخر وسعاً فى توفير كافة سبل الدعم للصناعة المصرية.

الجدير بالذكر أنه تم طرح 230 قطعة بمدينة السادات بالمنوفية، و 63 قطعة بمدينة العاشر من رمضان في الشرقية، و36 قطعة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بالجيزة، و162 قطعة بمدينتى قفط ونجع حمادي بمحافظة قنا، و21 قطعة بمدينة كوم اوشيم بالفيوم، و34 قطعة بالمطاهرة شرق النيل بالمنيا، و29 قطعة بمدن الأحايوة والكوثر وغرب طهطا بمحافظة سوهاج، و29 قطعة بمدينة دشلوط بأسيوط، و22 قطعة بمدينة البغدادى بمحافظة الأقصر، و13 قطعة بالداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

كما تم طرح 12 قطعة بجمصة بمحافظة الدقهلية، و29 قطعة بجنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، و88 قطعة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، و22 قطعة بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

كما أن الحجز وسحب كراسات الشروط وتقديم المستندات سيتم إلكترونيا وبشكل كامل عن طريق الموقع الإليكتروني (www.ida.gov.eg)، ثم اختيار (خريطة الاستثمار الصناعي) كما سيتاح أمام المستثمرين سحب الكراسات اونلاين بدءاً من الأربعاء 16 اغسطس الجاري وحتى 6 سبتمبر 2023، على أن يتم تلقى طلبات المستثمرين ممن قاموا بسحب كراسات الشروط منذ بدء الطرح وحتى 27 سبتمبر 2023.

كما تم إتاحة 152 نشاط صناعي على الخريطة الإستثمارية، بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات لهذه الأنشطة لتوضيح بعضاً من الفرص الاستثمارية الواعدة بقطاع الصناعة المصرى تسهم فى سد فجوة استيرادية بمليارات الدولارات وتعميق التصنيع المحلي بها.

وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية استمرار تقديم التيسيرات والحوافز للمتقدمين على الاراضي وبطرق أخرى إضافةً إلى ما سبق، وأبرزها إقرار تكاليف معيارية مخفضة بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذلك إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والإكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة للأرض، ووصف الخريطة على أنها منصة تفاعلية وبوابة معلوماتية متكاملة لتقديم خدمة مميكنة بحيادية ووفق معايير آلية ثابتة وسريعة تتمتع بالشفافية التامة وتوفر للمستثمر بيانات تفصيلية حول المقومات الإستثمارية لكل منطقة وشبكات الترفيق، والتشريعات المنظمة، والحوافز المتاحة.