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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب قرب أدنى مستوى في شهر بفعل قوة الدولار وعائدات السندات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 11 أغسطس 2023 08:08 مساءً - سي إن بي سي_ استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهر الجمعة 11 أغسطس متجاهلة بيانات التضخم الأمريكية للشهر الماضي التي جاءت أفضل من المتوقع، إذ يواصل المعدن النفيس طريقه نحو أسوأ أداء أسبوعي في سبعة أسابيع مع استمرار قوة الدولار وعائدات السندات الأمريكية.
وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1916.53 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:27 بتوقيت جرينتش، لكن جرى تداوله بالقرب من أدنى مستوى منذ السابع من يوليو الذي لامسه في وقت سابق من اليوم. واستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 1948.80 دولار.
وسجل الذهب مكاسب وصلت إلى 0.8% أمس الخميس بعد أن أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفع بأقل من المتوقع في يوليو ، مما عزز الرهانات على أن الفيدرالي الأمريكي لن يرفع على الأرجح أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2023.
وعادة ما ترفع الزيادات في أسعار الفائدة عائدات السندات وبالتالي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.
وتراجعت أسعار الذهب بحوالي 1.3% هذا الأسبوع، فيما يتجه مؤشر الدولار وعائدات سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 22.72 دولار للأونصة والبلاتين 0.6% إلى 912.04 دولار، ومع ذلك يتجهان إلى تسجيل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي.
وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1290.43 دولار متطلعًا إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف يونيو.
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