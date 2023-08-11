نعرض لكم الان تفاصيل خبر انخفاض أسعار النفط والمستثمرون يقيمون بيانات صينية وتوقعات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 11 أغسطس 2023 09:16 مساءً - سي إن بي سي_ تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف ، اليوم الجمعة، في وقت يعكف فيه المستثمرون على دراسة توقعات الطلب المتفائلة الصادرة عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وفي الوقت نفسه بيانات اقتصادية متباينة من الصين.

وهبط خام برنت 15 سنتًا إلى 86.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:15 بتوقيت غرينتش، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتًا إلى 82.69 دولار للبرميل.

ويسجل الخامان القياسيان ارتفاعات منذ يونيو مع تداول خام غرب تكساس الوسيط أمس الخميس عند أعلى مستوياته هذا العام وتسجيل خام برنت أفضل سعر له منذ يناير.

وقالت تينا تينج، محللة السوق لدى سي.إم.سي ماركتس: “ربما تكون أسواق النفط وصلت لمنطقة ذروة الشراء بعد أسابيع من الارتفاعات، رغم أن تخفيضات إنتاج أوبك+ وتحسن توقعات الطلب لا تزال عوامل صعودية”.

وقالت أوبك أمس الخميس إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط 2.25 مليون برميل يوميًا في 2024 مقارنة بزيادة 2.44 مليون برميل يوميًا في 2023. ولم يتغير كلا التوقعين عن الشهر الماضي.

وذكرت أوبك أنه من المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي “القوي” والتحسن المستمر في الصين إلى زيادة استهلاك النفط في 2024.

وأشارت تينج إلى أن “البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين وتراجع وول ستريت يلقيان بثقلهما على معنويات الإقبال على المخاطرة، كما يضغط ارتفاع الدولار على أسعار السلع”.

وبينما أظهرت بيانات الجمارك ارتفاع واردات النفط الخام على أساس سنوي، انخفض إجمالي صادرات الصين 14.5% عن العام الماضي مع تراجع واردات الخام الشهرية من مستويات مرتفعة تقترب من القياسية في يونيو إلى أدنى مستوياتها منذ يناير.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع أيضًا أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين انخفض وأن أسعار تسليم بوابات المصانع واصلت الانخفاض في يوليو ، مما أثار مخاوف بشأن الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.