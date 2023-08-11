تراجع الأسهم الأوروبية

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رياض - احمد صلاح - انخفضت الأسهم الاوروبية ، الجمعة ، مع مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة .
وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمئة عند الإغلاق، وقادت أسهم العقارات والتكنولوجيا شديدة التأثر بحركة أسعار الفائدة موجة الانخفاض، وتراجع كل منهما نحو 2.1 بالمئة، وفقا لشبكة سي إن بي سي الإقتصادية .
وانخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.2 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات تحقيق الاقتصاد بعض النمو غير المتوقع في الربع الثاني، مما أثار مخاوف من أن يرفع بنك إنكلترا المركزي أسعار الفائدة.
واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغيّر خلال الأسبوع رغم تقارير الأرباح الإيجابية بفعل الضربة التي تعرضت لها البنوك الأوروبية في وقت سابق هذا الأسبوع في أعقاب إصدار إيطاليا قراراً بفرض ضريبة مفاجئة على البنوك.