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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على أربعة أفراد وكيان… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 12 أغسطس 2023 12:12 صباحاً - _ قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة الجمعة على أربعة أفراد وكيان روسي.
تأتي هذه العقوبات بعد أن كانت الوزارة، قد سمحت بالمعاملات الإدارية التي تشمل البنك المركزي المصري الروسي، وصندوق الثروة الوطني، ووزارة المالية الروسيين، حتى الساعة 12:01 صباحا بالتوقيت المحلي في الثامن من نوفمبر.
وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد خمسة بنوك روسية.
وتشمل القائمة البنوك “تينكوف” و”لوكو” و”سوليدارنوست” وتضم القائمة أيضًا بنك “يونيستريم” وبنك سان بطرسبورج الاجتماعي التجاري.
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