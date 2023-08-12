نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية مع صعود الدولار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 12 أغسطس 2023 10:08 صباحاً - وكالات _ تحوم أسعار الذهب قرب أدنى مستوياته في شهر يوم الجمعة، متجها لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية مع صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية، بعدما أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في يوليو.

وبعد هبوط أسعار الذهب في المعاملات الفورية لأدنى مستوياتها منذ السابع من يوليو، لم يطرأ عليها تغير يذكر لتبلغ 1913.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1336 بتوقيت جرينتش. وخسر الذهب 1.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1945.50 دولار.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين للطلب النهائي ارتفع 0.3 بالمئة الشهر الماضي، وفي الاثني عشر شهرا حتى يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين 0.8 بالمئة.

وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته أن يرتفع المؤشر 0.2 بالمئة في يوليو، و0.7 بالمئة على أساس سنوي.

وزاد الدولار أمام منافسيه ويتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، وهو ما يجعل الذهب أغلى ثمنا لحاملي العملات الأخرى. وارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.152 بالمئة.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن أسعار المستهلكين الأمريكيين سجلت زيادة متواضعة في يوليو، وهو ما يعزز الآمال في اقتراب دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية من نهايتها.

وعادة ما ترفع الزيادات في أسعار الفائدة عائدات السندات وبالتالي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.72 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 904.99 دولار، ويتجه المعدنان إلى تسجيل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي.

وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1289.53 دولار.