الناتج الصناعي في الهند ينمو 3.7% خلال يونيو

دبي - احمد فتحي في السبت 12 أغسطس 2023 12:12 مساءً - العربية نت _ أظهرت بيانات وزارة الإحصاء الهندية اليوم الجمعة نمو الناتج الصناعي للبلاد 3.7% على أساس سنوي في يونيو.

وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته “” نموا قدره 5%.

وزاد التصنيع، الذي يشكل حوالي 17% من الاقتصاد الهندي، 3.1% على أساس سنوي في يونيو، بعد نمو جرى تعديله إلى 5.8% أساس سنوي في مايو.

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وأظهرت البيانات أن توليد الكهرباء ارتفع خلال يونيو 4.2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما زادت أنشطة التعدين 7.6%.

وكان توليد الكهرباء انخفض 0.9% في مايو، بينما زادت أنشطة التعدين 6.4%.