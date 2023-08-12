الاقتصاد الروسي يرتفع بنسبة 4.9% في الربع الثاني من العام

دبي - احمد فتحي في السبت 12 أغسطس 2023 01:10 مساءً - سكاي نيوز _ أعلنت وكالة الإحصاءات الروسية (روستات) الجمعة في تقييم أولي، أن إجمالي الاقتصاد الروسي ارتفع بنسبة 4.9 بالمئة في الربع الثاني من عام 2023، في أول زيادة يتم تسجيلها منذ الربع الأول من عام 2022.

وسجلت روسيا المنخرطة في حرب مع أوكرانيا تراجعا في اجمالي الناتج المحلي مدى أربعة أرباع، وتراجع بشكل خاص في الربع الأول من 2023 بنسبة 1.9 بالمئة، وفقًا لوكالة الإحصاءات الروسية.

ويقارن النمو الذي تحقق في الربع الثاني وتوقعه الخبراء، قبل كل شيء بالفترة نفسها من العام الماضي، والذي اتسم بسلسلة من العقوبات الدولية المفروضة رداً على الهجوم الروسي على أوكرانيا كان لها تداعيات لايستهان بها على البلاد.

بلغت هذه الزيادة الفصلية 4.9 بالمئة، إلا أن روسيا لم تصل بعد إلى مستوى الإنتاج قبل النزاع في أوكرانيا.

ولم تتطرق روستات الجمعة في بيانها إلى تفاصيل النمو الفصلي بحسب القطاعات.

وفي روسيا، تميز الربع الثاني من عام 2023 بعودة التضخم المرتبط باستمرار تراجع صرف الروبل، على خلفية انخفاض كبير في الإيرادات المرتبطة ببيع الوقود.

ولمواجهة هذا الوضع الذي استمر في الأسابيع الأخيرة، اضطر المصرف المركزي الروسي إلى رفع معدل الفائدة الرئيسي إلى 8.5بالمئة – في طريقة هي الأوضح لمحاربة ارتفاع الأسعار- وعلق الخميس حتى نهاية العام مشترياته من العملات الأجنبية في سوق الصرف الوطنية.

والجمعة، بلغ سعر صرف اليورو 108 روبلات و99 روبلا للدولار، ما اثار قلق العديد من الروس بشأن مستوى معيشتهم الذي تضرر بسبب ارتفاع التضخم العام الماضي.

تحت تأثير العقوبات، تراجعت العائدات المرتبطة بالغاز والنفط، المصدر الرئيسي للميزانية، بنسبة 41.4 بالمئة بين يناير ويوليو، وفقًا لبيانات وزارة المال الروسية، مما أثار مخاوف من تجاوز العجز الفيدرالي المقدر هذا العام بنحو 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.