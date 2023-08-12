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نعرض لكم الان تفاصيل خبر لولا دا سيلفا: سأطلب من بايدن وشي وزعماء العالم العربي زيادة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 12 أغسطس 2023 03:12 مساءً - _ قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الجمعة إن بلاده ترحب بالاستثمارات من الدول الأخرى لتحفيز النمو، في الوقت الذي كشف فيه النقاب عن خطة جديدة “لتسريع النمو” باستثمارات تُقدر بنحو 350 مليار دولار.
وأضاف لولا في خطاب أنه سيطلب من نظيريه الصيني شي جين بينغ والأمريكي جو بايدن زيادة الاستثمارات في البرازيل، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية حريصة أيضا على الاستثمار في أمريكا اللاتينية.
ومضى قائلا “يجب أن نسافر حول العالم لعرض مشاريعنا ومحاولة تسويقها”، مضيفا أنه سيقول لنظرائه من أمثال بايدن وشي وقادة العالم العربي “نريد المزيد من الاستثمارات في البرازيل”.
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