مال وأعمال

تنمية الصادرات يصدر شهادات الشريحة الثانية من مبادرة السداد…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تنمية الصادرات يصدر شهادات الشريحة الثانية من مبادرة السداد… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 12 أغسطس 2023 09:12 مساءً - أعلن المهندس أحمد سمير ، وزير التجارة والصناعة ، أن صندوق تنمية الصادرات أصدر شهادات الشريحة الثانية من المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري بإجمالي مساندة 4.7 مليار جنيه وبصافي مساندة 3.8 مليار جنيه، إطار تنفيذ المبادرة بالتعاون والتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية.

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وقالت الدكتورة أماني الوصال ، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات ، إن عدد الشركات المتقدمة للمبادرة في الشريحة الثانية بلغ 1193 شركة موزعة على مختلف القطاعات التصديرية.

وأضافت الوصال أن صافي المساندة بعد خصم كافة الاستقطاعات والمديونيات بلغ 3.8 مليار جنيه لعدد ٧٧٢ شركة مستفيدة .

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وأشارت الى أن عدد الشركات التى زادت مديونياتها عن مستحقاتها قد بلغ ١٠٥ شركة باجمالي مساندة ٤٠٠ مليون جنيه؛  وبلغ عدد الشركات  المؤجلة لمراجعة مديونياتها مع الجهات المختلفة  115 شركة باجمالي مساندة ٣١٦ مليون جنيه.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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