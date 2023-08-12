الولايات المتحدة والصين تتفقان على مضاعفة الرحلات الجوية…

دبي - احمد فتحي في السبت 12 أغسطس 2023 09:12 مساءً - سي إن بي سي_ أكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة والصين ستوافقان على مضاعفة عدد رحلات الجوية المسموح بها حاليًا لشركات الطيران بين البلدين، في علامة نادرة على التعاون بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت وزارة النقل الأمريكية إنها ستزيد عدد رحلات الركاب الصينيين المسموح لها بالسفر إلى الولايات المتحدة إلى 18 رحلة ذهابًا وإيابًا أسبوعياً في 1 سبتمبر وزيادة ذلك إلى 24 رحلة أسبوعيًا اعتبارًا من 29 أكتوبر، ارتفاعًا عن العدد الجاري 12.

وقالت إن الحكومة الصينية ستوافق على نفس الزيادة لشركات الطيران الأمريكية.

يأتي الاتفاق بين بكين وواشنطن، بعد أن رفعت الصين الخميس الماضي قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا على الرحلات السياحية الجماعية لمزيد من البلدان، بما في ذلك الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.

وقالت وزارة التجارة الخارجية الأمريكية إن الدفعة الأولى من الرحلات قد تمت الموافقة عليها للبدء في 1 سبتمبر “لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب في بداية العام الدراسي”.