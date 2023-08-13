انت الأن تتابع خبر انخفاض حجم المنح المقدمة للأردن 59% والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بينت وزراة المالية الأردنية انخفاض المنح الخارجية المقدمة للأردن بنسبة 59.4% ، مقارنة مع العام الماضي.



ووفق بيانات وزارة المالية فقد انخفضت المنح الخارجية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 17 مليون دينار، مقارنة مع 41.9 مليون دينار، خلال ذات الفترة من العام الماضي.



وبلغت فروقات الانخفاض نحو 24.9 مليون دينار، أي ما نسبته 59.4% مقارنة بذات الفترة من العام 2022.



وقدر حجم المنح التي قدمت للأردن العام الماضي 2022، نحو 792 مليون دينار.