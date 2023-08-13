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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير النقل: مصر في طريقها لعدم استيراد عربات السكة الحديد أو… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أغسطس 2023 11:08 صباحاً - دوت الخليج – قال وزير النقل، الفريق كامل الوزير، إن مصر في طريقها لعدم استيراد عربات السكة الحديد أو الأتوبيسات من الخارج مرة أخرى، إذ تصنع في مصر بأيادي مصرية.
جاء ذلك في اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعزيز “الخطوات الشاملة للدولة” في اتجاه توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص وكبرى الشركات الرائدة على مستوى العالم.
كما وجه بتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لإنشاء المزيد من المصانع الخاصة بتصنيع المكونات ذات الصلة في مصر، وبما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا وتوفير العملة الأجنبية، فضلاً عن المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية العامة للدولة بتكثيف العمل على تعزيز الصناعة الوطنية في مختلف المجالات الإنتاجية.
وتناول الاجتماع مستجدات الجهود المكثفة الرامية إلى توطين صناعة النقل والسكك الحديدية في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي الجهود التي وصلت إلى مراحل متقدمة في إطار توفير مكونات وسائل النقل على المستوى الوطني.
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