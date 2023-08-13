شركة مطارات جدة تخطط لزيادة حركة المسافرين إلى 114 مليون…

دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أغسطس 2023 12:12 مساءً - العربية دوت نت – قال رائد المديهيم، رئيس مجلس المديرين في شركة مطارات جدة، إنها تهدف إلى زيادة حركة المسافرين إلى 114 مليون مسافر في 2030.

وأضاف المديهيم أن الشركة تستهدف تدشين وجهات سفر جديدة لتصل إلى أكثر من 150 وجهة سفر، وزيادة الإيرادات غير الجوية إلى 45% من إجمالي الإيرادات بحلول عام 2030.

وأعلنت مطارات جدة عن نجاح الخطط التشغيلية لموسم الحج لعام 1444هـ، بخدمة ما يزيد على 1.8 مليون حاج، منهم 864 ألف حاج خلال مرحلة القدوم، و959 ألف حاج في مرحلة المغادرة، ضمن فترة الموسم التي امتدت من 1 ذو القعدة حتى 15 محرم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة أيمن أبوعباة، إن مطار الملك عبدالعزيز الدولي سجل خدمة أكثر من 7.8 مليون مسافر خلال موسم الحج، منهم أكثر من 1.8 مليون حاج ضمن نمو قياسي في العمليات التشغيلية.

وأوضح أن ذلك تزامن مع عودة أعداد حجاج بيت الله الحرام لما كانت عليه قبل جائحة “كوفيد- 19” وتخفيف القيود الاحترازية، وفترة الإجازة الصيفية، وسط انسيابية ومرونة عالية في الحركة التشغيلية وضمن منظومة متكاملة من الخدمات بمشاركة الجهات الحكومية والأمنية والتشغيلية بالمطار.