البرازيل: إحياء استثمارات بقيمة 348 مليار دولار لدعم…

دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أغسطس 2023 12:12 مساءً - وكالات – أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن إحياء برنامج اقتصادي بقيمة 348 مليار دولار للاستثمار في بلاده، معربًا عن أمله في أن يساعد ذلك في عودة الاقتصاد المحلي للنمو.

وأكَّد دا سيلفا، في كلمة له عن حاجة بلاده إلى المصداقية والاستقرار والثبات، متوقعًا أن يوفر البرنامج الجديد هذه المتطلبات الثلاثة المحفزة لحركة الاستثمار الأجنبي.

وأعرب عن اعتقاده بأن الاقتصاد البرازيلي سيعود، مع البرنامج الجديد، إلى النمو، وسيسلك المسار الصحيح، مضيفًا أنَّه سيتم تسخير كل قدرات الدولة لإنجاحه، وإصلاح ما تضرر في السابق.

كما شدد على التزامه التام باحترام البيئة كما وعد في السابق، مبينًا أنَّ أكثر من 80% من الطاقة اللازمة للمشروعات القادمة ستكون نظيفة.