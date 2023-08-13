نعرض لكم الان تفاصيل خبر دراسة طروحات وشراكات مع القطاع الخاص للاستثمار في كيانات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أغسطس 2023 01:10 مساءً - ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ علمت جريدة دوت الخليج أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا مكثفًا على مستوى تطوير أدوات الاستثمار في الأنشطة الرياضية، ودراسة تنويع أشكال وأدوات الاستثمار في شركات الخدمات الرياضية المملوكة للدولة والكيانات الحكومية وشبه الحكومية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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