نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس مجموعة المدينة للصلب: لا تغير في كميات الغاز الموردة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أغسطس 2023 03:12 مساءً - شريف ناصر _ قال طارق سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، إن مصنع الشركة لا يشهد أي نقص في الغاز الطبيعي اللازم للإنتاج، وبالتالي فمعدلات الإنتاج لم تتأثر على الإطلاق. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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