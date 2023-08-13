نعرض لكم الان تفاصيل خبر المراكبي للصلب: خطوط المجموعة تعمل بطاقتها الكاملة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أغسطس 2023 04:10 مساءً - شريف ناصر _ قال حسن المراكبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة المراكبي للصلب إن خطوط الإنتاج تعمل بشكل منتظم داخل مصنع المجموعة، مشيرًا إلى انتظام حصة الغاز للمصانع وعدم تأثر الصناعة على الإطلاق. هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المراكبي للصلب: خطوط المجموعة تعمل بطاقتها الكاملة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.