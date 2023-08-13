نعرض لكم الان تفاصيل خبر حديد العشري: أسعار وحصة الطاقة ثابتة دون تغير من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أغسطس 2023 05:08 مساءً - شريف ناصر _ قال أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة شركة حديد العشري إن الدولة واجهت بعض المشاكل التي تخص الغاز خلال الفترة الماضية، ولكن لم يحدث أي تأثر في كميات الغاز الطبيعي التي يتم ضخها لمصانع الحديد والصلب، والذي يعد عاملًا جوهريًّا في الإنتاج. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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