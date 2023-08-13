مال وأعمال

تجديد الثقة في وليد جمال الدين رئيسا لاقتصادية قناة السويس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم الان تفاصيل خبر تجديد الثقة في وليد جمال الدين رئيسا لاقتصادية قناة السويس من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أغسطس 2023 05:08 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً رقم 335 لسنة 2023، بتجديد تعيين وليد جمال الدين رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك لمدة عام، اعتباراً من 13 أغسطس 2023.

predco_adv_2021

يذكر أن وليد جمال الدين كان يشغل منصب المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس من يناير 2020، ثم نائباً لرئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج بقرار جمهوري صدر في مايو 2023، فيما صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه رئيسًا للهيئة في الثاني عشر من أغسطس الماضي.

BonatMisr

وتسعى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة الحالية بتنفيذ خطتها الاستراتيجية 2030-2035، والتي تهدف إلى توطين صناعات مستهدفة تعزز من تنافسية الهيئة عالمياً بجانب سد احتياجات الأسواق الإقليمية من هذه الصناعات، فضلاً عن المجهودات التي بُذلت خلال الفترة الماضية في قطاع الوقود الأخضر سعيًا لتوطين تلك الصناعة الحيوية بالمنطقة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تجديد الثقة في وليد جمال الدين رئيسا لاقتصادية قناة السويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا