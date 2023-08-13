تجديد الثقة في وليد جمال الدين رئيسا لاقتصادية قناة السويس

دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أغسطس 2023 05:08 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً رقم 335 لسنة 2023، بتجديد تعيين وليد جمال الدين رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك لمدة عام، اعتباراً من 13 أغسطس 2023.

يذكر أن وليد جمال الدين كان يشغل منصب المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس من يناير 2020، ثم نائباً لرئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج بقرار جمهوري صدر في مايو 2023، فيما صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه رئيسًا للهيئة في الثاني عشر من أغسطس الماضي.

وتسعى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة الحالية بتنفيذ خطتها الاستراتيجية 2030-2035، والتي تهدف إلى توطين صناعات مستهدفة تعزز من تنافسية الهيئة عالمياً بجانب سد احتياجات الأسواق الإقليمية من هذه الصناعات، فضلاً عن المجهودات التي بُذلت خلال الفترة الماضية في قطاع الوقود الأخضر سعيًا لتوطين تلك الصناعة الحيوية بالمنطقة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.