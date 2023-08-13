نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. إنتاج الحديد في معدلاته الطبيعية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أغسطس 2023 05:08 مساءً - شريف ناصر _ تشهد الفترة الحالية ضغطًا كبيرًا على الغاز الطبيعي بالسوق المحلية، ما دفع الحكومة لتقليل الأحمال خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة بمحطات الكهرباء التي تحتاج إلى الغاز لاستمرار عمليات تشغيلها، إلا أن مصانع الحديد مستثناة من إجراءات تخفيف الأحمال بحسب عدد من أصحاب مصانع الحديد. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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