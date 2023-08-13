مال وأعمال

استهلاك الطاقة يمثل نحو 73% من انبعاثات الاحتباس الحراري

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر استهلاك الطاقة يمثل نحو 73% من انبعاثات الاحتباس الحراري من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أغسطس 2023 06:06 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ كشف تقرير لبرايس ووترهاوس كوبرز، وهي شبكة خدمات مهنية متعددة الجنسيات تتخذ من لندن مقرًّا لها، أهم استراتيجيات التوصل لنظام طاقة متجددة ونظيفة خال من الانبعاثات الكربونية، لتحقيق الحياد الكربوني والمعدل الصفري خلال السنوات القادمة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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