نعرض لكم الان تفاصيل خبر استهلاك الطاقة يمثل نحو 73% من انبعاثات الاحتباس الحراري من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أغسطس 2023 06:06 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ كشف تقرير لبرايس ووترهاوس كوبرز، وهي شبكة خدمات مهنية متعددة الجنسيات تتخذ من لندن مقرًّا لها، أهم استراتيجيات التوصل لنظام طاقة متجددة ونظيفة خال من الانبعاثات الكربونية، لتحقيق الحياد الكربوني والمعدل الصفري خلال السنوات القادمة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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