نعرض لكم الان تفاصيل خبر برايس ووترهاوس كوبرز: إضافة 1.282 جيجاوات من الطاقة المتجددة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أغسطس 2023 06:06 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ أكدت شبكة برايس ووترهاوس كوبرز، أنه تمت إضافة 1.282 جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى نظام الطاقة بين عامي 2016 و 2021 على مستوى العالم. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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