مال وأعمال

زيادة كبيرة مرتقبة في إمدادات الكهرباء الخالية من الكربون

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر زيادة كبيرة مرتقبة في إمدادات الكهرباء الخالية من الكربون من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أغسطس 2023 07:04 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قالت شركة برايس ووترهاوس كوبرز، إن العالم سيعمل على زيادة إمداداته من الكهرباء الخالية من الكربون بشكل كبير في العقود القادمة، مشيرة إلى أن ما نحتاج إليه هو زيادة معادلة للطلب على الكهرباء الخالية من الكربون عن طريق كهربة المنتجات والخدمات التي كانت تعتمد على الهيدروكربونات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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