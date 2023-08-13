نعرض لكم الان تفاصيل خبر زيادة كبيرة مرتقبة في إمدادات الكهرباء الخالية من الكربون من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أغسطس 2023 07:04 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قالت شركة برايس ووترهاوس كوبرز، إن العالم سيعمل على زيادة إمداداته من الكهرباء الخالية من الكربون بشكل كبير في العقود القادمة، مشيرة إلى أن ما نحتاج إليه هو زيادة معادلة للطلب على الكهرباء الخالية من الكربون عن طريق كهربة المنتجات والخدمات التي كانت تعتمد على الهيدروكربونات. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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