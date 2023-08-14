انت الأن تتابع خبر خبراء .. أسعار المشتقات النفطية مرجحة للارتفاع محليًا .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الخبير في قطاع المشتقات النفطية، هاشم عقل، إنّ أسعار المشتقات النفطية شهدت ارتفاعات حادّة منذ بداية الشهر الحالي نتيجة ارتفاع أسعار خام برنت.

ورجح عقل، في حديثٍ مع صحيفة الرّأي، ارتفاعَ اسعار المحروقات محليًا في التسعيرة القادمة، حيث ارتفعت الأسعار عالميًا على النحو التالي:

بنزين 90 ارتفع 25 فلسًا بنسبة 2.7%.



بنزين 95 ارتفع 25 فلسًا بنسبة 2%.



الديزل 50 فلسًا بنسبة 7%.



وانخفض سعر الكاز 30 فلسًا علمًا بأنّ سعر لتر الكاز ثابت عند 620 فلسًا.

وأشار عقل إلى أنّ هذه الارتفاعات نتيجة زيادة الطّلب على النفط وتراجع المعروض، وذلك يعود إلى الخفضِ الطوعيِّ السعوديِّ لمليون برميل، وإعلان السعودية أيضًا تمديد هذا الخفض إلى شهر أيلول.