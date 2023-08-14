نعرض لكم الان تفاصيل خبر برايس ووترهاوس كوبرز: ارتفاع المدخلات المعدنية المهمة في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 14 أغسطس 2023 09:12 صباحاً - أحمد عبد الرحمن _ قالت برايس ووترهاوس كوبرز إن الوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050 سيتطلب إنتاجًا سنويًّا من الهيدروجين منخفض الانبعاثات عبر التحليل الكهربائي للماء للارتفاع من مستوياته الحالية المنخفضة للغاية إلى 452 ميجا طن. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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