انت الأن تتابع خبر سعر شيكارة الدقيق اليوم الأثنين 14 أغسطس 2023 : فرصة للشراء قبل الزيادة الكبيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل سعر شيكارة الدقيق اليوم الأثنين 14 أغسطس الجاري تراجعه لليوم الثاني على التوالي في بداية التعاملات بعد الزيادة التي حدث الأيام الماضية، بمختلف المحال التجارية

الدقيق اليوم:

وشهد سعر الدقيق في مصر تسجيل زيادات مستمرة في الأيام الماضية وذلك بعد القرار الذي أعلن عنه مجلس الوزراء بتصدير كميات من الدقيق إلي السودان في ظل الحرب القائمة حيث بلغ حجم الارتفاع 1000 جنيه في الطن الواحد.

سعر شيكارة الدقيق اليوم الأثنين 14 أغسطس 2023:

وأكدت بوابة الأسعار المصرية في أحدث تقرير لها قبل قليل عن انخفاض سعر شيكارة الدقيق اليوم حيث جاءت الأسعار كما يلي :

1- سجل سعر الدقيق “بروتين/24” 15,600 جنيه للطن

2- سجل سعر الدقيق “بروتين/27” 15,400 جنيه

سعر الدقيق اليوم الأثنين 14 أغسطس 2023:

بلغ سعر كيلو الدقيق اليوم المعبأ 21.4 جنيه، بانخفاض 24 قرشا

أسعار القمح اليوم الأثنين 14 أغسطس

1- سجل سعر القمح الروسي بروتين 12.5% حوالي 13150 جنيه للطن

2- سجل سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% حوالي 13100 جنيه للطن.

3- سجل سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% حوالي 13100 جنيه للطن

4- سجل سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% حوالي 13100 جنيه للطن

5- سجل سعر القمح الروماني حوالي 12800 جنيه للطن

6- سجل سعر القمح الليتواني حوالي 8350 جنيه للطن.

7- سجل سعر القمح الألماني حوالي 13100 جنيه للطن

سعر طن الردة اليوم الأثنين 14 أغسطس 2023:

وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 10800 جنيه.

أسعار الدقيق :

و بدأت أزمة زيادة أسعار الدقيق في مصر خلال شهر يونيو ويوليو والتي تستمر حتي شهر أغسطس الجاري، حيث حدث بها نقص في الكميات المعروضة في الأسواق مما أدي إلي زيادة أسعار الدقيق ، وذلك على الرغم من أنه في شهر مايو الماضي كان هناك وفرة في كميات الدقيق الموجودة في الأسواق مما أدي إلي تراجع أسعار الدقيق في مصر بمقدار 1000 جنيه في الطن الواحد.