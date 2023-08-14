انت الأن تتابع خبر سعر السكر للمستهلك اليوم الأثنين 14 أغسطس 2023 : انهيار غير متوقع شوف الكيلو بكام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفض سعر السكر للمستهلك اليوم الأثنين 14 أغسطس الجاري مع بداية التعاملات بمختلف المحال التجارية، بعد الزيادة التي تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي

سعر كيلو السكر اليوم:

وكشفت بورصة الأسعار المصرية قبل قليل عن انخفاض أسعار السلع الأساسية ومن بينها سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم. بفضل قيام وزارة التموين التجارة الداخلية بالتعاقد على كميات لشرائها من البرازيل

سعر السكر للمستهلك اليوم الأثنين 14 أغسطس 2023:

بلغ سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم24.48 جنيه، بانخفاض 57 قرشا.

بلغ سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم24.48 جنيه، بانخفاض 57 قرشا.

سعر طن السكر اليوم الأثنين 14 أغسطس 2023:

بلغ سعر طن السكر الأبيض في تعاملات اليوم نحو 20ألف جنيه

بلغ سعر طن الجلوكوز في تعاملات اليوم نحو 18500 جنيه.

سعر السكر اليوم الأثنين 14 أغسطس في التموين :

بلغ سعر كيلو السكر في المقررات التموينية الخاصة بشهر يوليو الجاري حوالي 12.60 جنيه.

أسعار السلع الأساسية اليوم الأثنين 14 أغسطس:

1- بلغ سعر كيلو الفول المعبأ إلي 34.5 جنيه، بمعدل انخفاض 1.74 قرشا

2- بلغ سعر كيلو الدقيق المعبأ إلي 21.4 جنيه بمعدل انخفاض 24 قرشا

3- بلغ سعر لتر زيت عباد الشمس إلي 61.8 جنيه بمعدل انخفاض 1.37 قروش

4- بلغ سعر كيلو السكر المعبأ إلي 24.48 جنيه، بمعدل انخفاض 57 قرشا

5- بلغ سعر كيلو المكرونة المعبأة إلي 22.83 جنيه،بمعدل انخفاض 20 قرشا

6- بلغ سعر كيلو العدس المعبأ إلي 44.7 جنيه، بمعدل انخفاض 54 جنيه

7- بلغ سعر لتر زيت الذرة كريستال إلي 74.66 جنيه، بمعدل ارتفاع 8 قروش

8- بلغ سعر كيلو الجبن الأبيض إلي 100.91 جنيه، بمعدل انخفاض 3.26 جنيه

9- بلغ سعر كيلو الجبن الرومي إلي 176.68جنيه، بمعدل انخفاض 6.07 جنيه

10- بلغ سعر لتر اللبن السائب إلي 22.73 جنيه ارتفاع 47 قرشا

11- بلغ سعر كيلو المسلى الصناعي إلي 59.65 جنيه، بمعدل انخفاض 1.94 جنيه

12- بلغ سعر لتر اللبن المعبأ إلي 28.53 جنيه، بمعدل انخفاض 57 قرشا