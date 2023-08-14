انت الأن تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 14 أغسطس : الفراخ خست النص أحسن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 14 أغسطس الجاري مع بداية التعاملات بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، بعد الزيادة التي تم تسجيلها في الأيام الماضية

وأوضحت بوابة الأسعار المصرية عن تسجيل تراجع أسعار الدواجن في مصر بعد زيادتها في الأسبوع الماضي، حيث بلغ حجم الانخفاض 1.46 جنيه للكيلو ، كذلك الوقع بالنسبة إلي أسعار البيض الأحمر والأبي حيث زادت بشكل كبير في الدقائق الماضية.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 14 أغسطس :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم، بلغ سعر الكيلو 69.96 جنيه، بتراجع 1.46 جنيه في الكيلو

2- سعر كيلو الدواجن البلدي، بلغ سعر الكيلو 111.04 جنيه بتراجع 1.46 جنيه في الكيلو

سعر كرتونة البيض اليوم الأثنين 14 أغسطس :

وأعلنت الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ارتفع سعر كرتونة البيض اليوم لليوم الثاني على التوالي، و سوف نكشف عن سعرها، والتي قد تشهد زيادة جديدة والتي تختلف من منطقة إلي أخري:

1- كرتونة البيض الأبيض 105.75 جنيه، بارتفاع جنيه

2- كرتونة البيض الأحمر 106.75 جنيه، بارتفاع جنيه

3- كرتونة البيض البلدي 120.75 جنيه

أسعار الفراخ البيضاء :

من جانبها كشفت شعبة الدواجن عن الأسباب التي أدت إلي تراجع أسعار الفراخ البيضاء في مصر اليوم شعبة الدواجن في مصر، حيث أن البلاد بدأت في التعرض لموجه حارة جديدة في جميع المحافظات والأمر الذي دفع مربي الدواجن بالدفع بكميات كبيرة لتخوفهم من نفوق الدواجن بأنواعها المختلفة نتيجة زيادة درجات الحرارة في هذه الأيام ، مشيرة إلي أن متوسط سعر الفرخة في الأيام الماضي بين 60 و62 جنيها للكيلو بالمزرعة مقابل 65 جنيها بالمزرعة مما يعني أنه كن هناك تراجع في سعر الكيلو الواحد بمقدار ثلاثة جنيهات كاملة