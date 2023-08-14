انت الأن تتابع خبر سعر الدولار اليوم الأثنين 14 أغسطس 2023 .. تجار العملة عندهم فرح النهاردة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسأل الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية خلال الساعات القليلة الماضية عن سعر الدولار اليوم الأثنين الموافق 14 أغسطس الجاري سواء كان في البنوك المنتشرة في جميع المحافظات أو السوق الموازي الذي يطلق عليه السوق السوداء.

سعر الدولار:

وتشير الشاشات اللحظية في البنوك المصري إلي استقرار سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية على الرغم من قرار المركزي بزيادة أسعار الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس حيث بلغت على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب وزيادة سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

سعر الدولار اليوم الأثنين 14 أغسطس 2023:

1- بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصرى 30.75 جنيه للشراء. و30.85 جنيه للبيع

2- بلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى 30.85جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع

3- بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

4- بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكان والتعمير ، 30.73 جنيه للشراء 30.83 جنيه للبيع

5- بلغ جل سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

6- بلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه

7- بلغ سعر الدولار اليوم فى بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء اليوم الأثنين 14 أغسطس :

في هذا السياق تحدثت بعض التقارير الصحفية والمواقع المتخصصة في نقل سعر السوق الموازي إلي ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وصل إلي 38.50 جنيهاً مقابل الدولار سعر الشراء 39.50 جنيهاً مقابل الدولار للبيع وذلك انتشار العديد من الشائعات خلال الأيام القليلة الماضية بحدوث تعويم جديد للجينه المصري في الفترة القادمة،