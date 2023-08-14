انت الأن تتابع خبر سعر غرام الذهب في الأردن .. الاثنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب في الأردن ، الاثنين ، بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، عند 39 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37.30 دينار لجهة البيع.

في حين بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 46 دينارا و 34.60 دينار على التوالي.

واستهل المعدن الأصفر تعاملاته بالأسواق العالمية صباح الاثنين، عند سعر 1913 دولارا للأونصة الواحدة.





