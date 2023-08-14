نعرض لكم الان تفاصيل خبر منى بدير: الإسراع في ملف بيع الأصول ضرورة للحفاظ على التصنيف… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 14 أغسطس 2023 02:11 مساءً - أمنية إبراهيم _ قالت منى بدير، كبير الاقتصاديين بقطاع البحوث بأحد البنوك الخاصة، إن قرار وكالة موديز باستمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر تحت المراجعة السلبية وإرجاء قرار تخفيض التصنيف لثلاثة أشهر إضافية كان أمرا متوقعا، نتيجة للتحرك الأخير الذي حدث في ملف الطروحات وصفقات تخارج الدولة من الأصول. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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