انت الأن تتابع خبر تراجع الذهب إلى أدنى مستوى منذ أسابيع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب ، الاثنين ، متأثرة بارتفاع سعر الدولار ، لتصل إلى أقل مستوى لها خلال 5 أسابيع .

وتأثرت أسعار الذهب بارتفاع الدولار وعوائد السندات قبل النشر المرتقب هذا الأسبوع لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لشهر تموز، والذي قد يوفر مؤشرات من شأنها توجيه التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة في المستقبل.

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1912.29 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ السابع من تموز الماضي، كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1944.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.59 دولار للأوقية، وهو معدل لم يتم تسجيله منذ السادس من تموز، وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 908.02 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 1293.29 دولار.