نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع التيسيرات والمحفزات الممنوحة للمصريين… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 14 أغسطس 2023 04:13 مساءً - دوت الخليج – عقد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة التيسيرات والمحفزات الممنوحة للمصريين بالخارج في مختلف القطاعات.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى ما يتخذ من إجراءات وخطوات من جانب مختلف أجهزة الدولة لمنح المزيد من التيسيرات للمصريين بالخارج في مختلف القطاعات، في إطار زيادة ارتباطهم بوطنهم الأم مصر.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول ما يقدم من تيسيرات من قبل البنك المركزي المصري المصري خلال الفترة الأخيرة للمصريين بالخارج، سواء ما يتعلق بالاقتراض، أو التمويل العقاري، أو غير ذلك من المبادرات التي يدعمها البنك، وتسهم في تلبية متطلبات ورغبات المصريين بالخارج.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق إلى الموافقة الصادرة مؤخراً عن مجلس الوزراء بالسماح للحاصلين على أوامر دفع فيما يتعلق بمبادرة “تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج” وعددهم 84 ألفًا، بإنهاء إجراء التحويل البنكي من الخارج خلال شهر، وسداد قيمة الوديعة المقررة، من أجل الحصول على الموافقة الاستيرادية، واستكمال باقي الإجراءات اللازمة لاستيراد سياراتهم.

وأضاف السفير نادر سعد: استعرض الاجتماع عددا من المبادرات التي تم طرحها خلال الفترة الماضية للمصريين بالخارج، وعددا من المقترحات الأخرى التي يعمل عليها حالياً في إطار جهود الدولة لدعم أبنائها في الخارج.

وفى هذا الصدد، جرت الإشارة إلى عرض ورقة عمل متكاملة على مجلس الوزراء تتضمن عددا من المحفزات والتيسيرات للمصريين بالخارج في عدد من القطاعات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد تأكيد أهمية ملف التدريب للعمالة المصرية التي يتم تصديرها للخارج، وضرورة حصولهم على برامج تدريبية متقدمة، وشهادات معتمدة، تمكنهم من المنافسة في سوق العمل العالمي، وتضمن حصولهم على عوائد مجزية.

حضر الاجتماع: حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن شحاتة، وزير العمل، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ووائل زيادة، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط.

كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.