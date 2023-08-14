نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير النقل: جار إنشاء 7 مصانع لتوطين صناعات السكك الحديدية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 14 أغسطس 2023 04:13 مساءً - دوت الخليج – قال وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، إنه جارٍ إنشاء 7 مصانع لتوطين صناعات السكك الحديدية المختلفة، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والدولية والوطنية المتخصصة.

وأشار إلى أن شركة إلستوم الفرنسية ستنشئ مجمعا صناعيا بمدينة برج العرب في الإسكندرية، وهو يضم مصنعين الأول: خاص بإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية)، و الثاني: لإنتاج جميع أنواع الوحدات المتحركة (مترو – ترام LRT- – مونوريل – قطار سريع).

كما نوّه بالتعاون مع شركة تالجو الإسبانية العالمية؛ لإقامة مصنع بمنطقة كوم أبو راضي لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية، والتعاون مع شركة Colway الأسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر.

ولفت أيضًا إلى التعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية، والتعاون مع هيونداي روتيم لإنتاج عربات المترو في مصنع نيرك بشرق بورسعيد، والتعاون مع جانز مافاج المجرية لإنتاح عربات السكك الحديدية في مصنع نيرك، بالإضافة إلى التعاون مع فويست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بإنشاء خط جديد بالكامل وتحديث الخط القائم بالإضافة إلى التعاون القائم مع سيماف.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي أجراها وزير النقل، اليوم، لمصنع مهمات السكك الحديدية “سيماف ” التابع للهيئة العربية للتصنيع.

وتفقد الوزير أحد قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق، والذي انتهى تجميعه في مصنع سيماف؛ تمهيدا لتسليمه للهيئة القومية للأنفاق ضمن التعاقد المبرم بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية لتصنيع وتوريد 32 قطار مترو مكيف جديد للخط الثالث.

وأشار إلى أن 22 من هذه القطارات صنع في مصانع هيونداي روتيم بكوريا الجنوبية ودخلوا الخدمة، كما جرى الاتفاق مع الشركة على توريد مهمات وأجزاء ومكونات الـ 10 قطارات الأخرى الى مصر لتجميعهم في الهيئة العربية للتصنيع.

ولفت إلى الانتهاء من تجميع 6 قطارات تشمل القطار، الذي تفقده اليوم، مضيفًا أن هذه النوعية من قطارات المترو تتميز بنظام تكييف هواء عالي السعة، ومزود بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية و تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمة القطار للمراقبة المركزية للسكة.

وتابع: كما يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة ويمكن استخدامها تجارياً في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، كما يوجد أعلى الأبواب شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار.

وقال وزير النقل، في تصريحات صحفية على هامش جولته، إن هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على توطين الصناعات الثقيلة في مصر، ومنها توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق؛ لسد الاحتياج الدائم لهيئات الوزارة (الهيئة القومية لسكك حديد مصر – الهيئة القومية للأنفاق) من الوحدات المتحركة وكل مكملات هذه الصناعة سواء (شراء جديد/ إصلاح / رفع كفاءة / صيانة) ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية).

وأضاف أن ذلك في إطار خطة الدولة للاتقاء بخدمة النقل بواسطة السكك الحديدية وتحقيق العائد الإقتصادى الكبير من خلال الحد من إستيراد الوحدات المتحركة/ قطع الغيار والإعتماد على الصناعة المصرية مما يوفر النقد الأجنبي، بالاضافة الى صقل وتدريب وتأهيل الكوادر المصرية (مهندسين / فنيين)، والاستفادة من نقل الخبرة من الشركات العالميةً المصنعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات السكك الحديدية، وما له من تأثير إيجابي على الأمن القومي المصري مع إمكانية التوسع في الصناعة وتصدير المنتجات للخارج وما له من أثر كبير على الاقتصاد المصري.