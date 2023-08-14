انت الأن تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم الأثنين 14 أغسطس : لن تتخل وصل كام في السوق السوداء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سعي الكثير من المواطنين إلي معرفة سعر الريال السعودي اليوم الأثنين 14 أغسطس الجاري خاصة في ظل ارتفاع أسعار الذهب في الساعات الماضية والذي أدي إلي ارتفاع سعر الدولار بعد زيادة الطلب عليه من أجل شراء الذهب من خارج مصر

الريال السعودي:

وكشفت الشاشات اللحظية البنوك عن استقرار الريال السعودي أمام الجنيه المصري على الرغم من قرار المركزي برفع أسعار الفائدة 1% حيث وصلت على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب وزيادة سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

سعر الريال السعودي اليوم الأثنين 14 أغسطس 2023 :

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصرى 8.19 جنيه للشراء. و8.22 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، 8.24 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الأهلي الكويتي 8.22 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكان والتعمير ، 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 8.23 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فى بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء. و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم الأثنين 14 أغسطس:

وأشارت التقارير الصحفية والمواقع المتخصصة في نقل سعر السوق الموازي إلي زيادة سعر الريال السعودي في السوق السوداء أمام الجنيه المصري ارتفاعاً جديداً خلال الدقائق القليلة الماضية، حيث وصل إلي10.25 جنيه للشراء و10.50 للبيع، وذلك وفقاً لما كشفت عن بعض التقارير الصحفية.