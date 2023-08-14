انت الأن تتابع خبر كم بلغ الدخل السياحي في الأردن خلال 7 أشهر؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر البنك المركزي البيانات الأولية للدخل السياحي خلال شهر تموز من العام الحالي 2023.

وأشارت البيانات ان الدخل السياحي حقق نمواً بنسبة 19.4بالمئة، مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، ليصل إلى 782.1 مليون دولار.

كما حقق الدخل السياحي خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، ارتفاعاً بنسبة 50.1 بالمئة، ليبلغ 4.238 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 3ملايين و720 ألفا و200 سائح وبنسبة نمو بلغت 51.3 بالمئة، وجاء ذلك نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل إلى حوالي 3.085 مليون سائح بنسبة نمو بلغت

47 بالمئة، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى حوالي 635 ألف سائح، وبنسبة نمو بلغت 76.2 بالمئة .

كما أشارت البيانات إلى ارتفاع الإنفاق السياحي في الخارج خلال شهر تموز من العام 2023 بنسبة 13.1 بالمئة، مقارنة مع ذات الشهر من العام 2022، ليبلغ 241 مليون دولار، كما حقق الإنفاق السياحي في الخارج خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2023، ارتفاعاً بنسبة 37.9 بالمئة، ليسجل ما قيمته 1.147 مليار دولار.