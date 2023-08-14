مال وأعمال

أسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوى في 5 أسابيع مع صعود الدولار

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوى في 5 أسابيع مع صعود الدولار من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 14 أغسطس 2023 07:14 مساءً - – تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها في أكثر من خمسة أسابيع بعدما ارتفع الدولار وعوائد السندات قبل النشر المرتقب هذا الأسبوع لمحضر اجتماع مجلس الفيدرالي الأمريكي لشهر يوليو، والذي قد يوفر مؤشرات من شأنها توجيه التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة في المستقبل.

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وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1912.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0613 بتوقيت جرينتش وهو أدنى مستوى لها منذ السابع من يوليو. كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1944.20 دولار.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية مما صعد بالدولار إلى أعلى مستوياته منذ السابع من يوليو، بعدما أظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع أسعار المنتجين بأكثر قليلا من المتوقع في يوليو فيما زادت أسعار الخدمات بأسرع وتيرة في ما يقرب من عام.

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وقال كليفورد بينيت كبير الاقتصاديين لدى إيه.سي.واي سيكيوريتيز “يبدو أن الدولار الأمريكي في مسار صعودي على خلفية إدراك الأسواق أخيرا أنه حتى إذا كان الاحتياطي الاتحادي يتجه للتوقف (عن زيادة الفائدة)، فمن المرجح أن تستمر الفوائد على القروض غير السكنية وعوائد السندات في الارتفاع”.

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تزيد أسعار الفائدة وعوائد سندات الخزانة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدت ويتم تسعيره بالدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.59 دولار للأوقية، وهو معدل لم يتم تسجيله منذ السادس من يوليو تموز. وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 908.02 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 1293.29 دولار.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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