الصين تعتزم تخفيف قيود الاستثمار الأجنبي الاستراتيجي في…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 14 أغسطس 2023 09:12 مساءً - وكالات _ قال مساعد وزير التجارة الصيني تشين تشونجيانج، إن الصين ستدرس تقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي بصورة معقولة.

وذكرت “بلومبرج” أن بكين تعتزم تخفيف القيود على الاستثمار الاستراتيجي الأجنبي في الشركات المدرجة من خلال مراجعة القيود خلال النصف الثاني من العام.

وقال المسؤول بوزارة التجارة الصينية زهو بينج، إن الصين أجرت مباحثات مع الشركات الأجنبية لتبادل الآراء بشأن قضايا تتضمن مكافحة قانون التجسس.

وأضاف أنه لا يتعين أن تقلق الشركات الأجنبية طالما تعمل بصورة متوافقة مع القوانين والقواعد.